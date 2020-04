Ambulancer holdt i kø lørdag for at aflevere coronapatienter på lokalt hospital i Khimki uden for Moskva.

Coronapatienter belaster hospitaler i Moskva

En "enorm tilstrømning" af coronapatienter belaster hospitaler i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det melder Kreml ifølge The Guardian.

Moskva og mange andre regioner i Rusland har i stort omfang været lukket i knap to uger for at inddæmme smittespredning, men hospitaler i hovedstaden presses stadig

Lørdag holdt ambulancer i lang kø foran et lokalt hospital i Khimki uden for Moskva. Her ventede de i timevis på at aflevere syge patienter.

En ambulancefører sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han havde ventet 15 timer uden for hospitalet med en patient, der måske havde virusset.

- Situationen i både Moskva og Sankt Petersborg, mens mest i Moska, er ganske anspændt, fordi antallet af syge personer vokser, siger Kreml-talsmand Dmitry Peskov i et interview på statsligt tv ifølge russiske nyhedsbureauer.

- Der er en enorm tilstrømning af patienter. Vi ser hospitaler i Moskva arbejde ekstremt intenst og i en krisetilstand.

I Rusland er der mere end 15.000 registrerede tilfælde af coronavirus, mens 130 coronapatienter har mistet livet.