Coronakrisen kan sende millioner af børn tilbage i fattigdom

Coronavirussets hærgen har sat sine spor overalt på kloden, og de økonomiske konsekvenser af krisen er nu blevet så alvorlige, at 86 millioner børn kan risikere at blive skubbet ud i fattigdom.

Generalsekretæren i Unicef Danmark, Karen Hækkerup, frygter, at meget af det arbejde, som de seneste år har bragt millioner af børn ud af fattigdom, nu er spildt.

- Over en 20-årig periode har vi fået over 40 millioner børn i uddannelse. Alt det bliver utrolig udfordret, når fattigdommen ruller ud over verden som en tsunami og påvirker dem, der lige var kommet over fattigdomsgrænsen.

- De risikerer at miste alle de rettigheder, som vi lige havde fået givet dem. Skole, mad og tryghed. Det er det hele, de mister, siger Karen Hækkerup.

Ud over at coronakrisen har gjort det sværere for Unicef at få nødhjælp og vacciner frem til de ramte lande, har krisen ramt landenes økonomi.

Og når økonomien bliver ramt, går det selvsagt ud over indbyggerne, fortæller Karen Hækkerup.

- Vi ser en stigning af børn, der lever i fattige husstande. Det skyldes, at forældrene mister deres arbejde. Og når der ikke er mad på bordet, risikerer børnene også at blive sendt i arbejde.

- Og hvis økonomien falder fra hinanden, kan de ikke betale for det, de tidligere havde adgang til. Det kan være mad og vand, men det kan også være uddannelse og sundhedsydelser, siger generalsekretæren.

Hvis analysen rammer rigtigt, og hvis der ikke bliver reageret på det, vil antallet af børn, der lever i fattige husstande i lav- og middelindkomstlande, stige med 15 procent og nå op på 672 millioner, viser analysen.

Næsten to tredjedele af børnene bor syd for Saharaørkenen i Afrika og det sydlige Asien.

Det er derfor nogle af verdens mest sårbare børn, der nu også kan ende med at betale prisen for coronakrisen.

Unicef vil derfor udvide de hjælpeprogrammer, der allerede arbejder med social beskyttelse i de ramte lande.

Det kan være alt fra madordninger på skoler til børnetilskud og undervisning i, hvordan man begrænser coronasmitte.

Unicef baserer blandt andet sit overblik over krisen ud fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Verdensbankens beregninger og forudsigelser under krisen.