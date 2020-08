Coronakrisen har ændret Trumps syn på Kinas leder

USA's præsident, Donald Trump, siger tirsdag, at hans forhold til Kinas præsident, Xi Jinping, er blevet dårligere efter coronapandemien. Trump siger, at han ikke har talt med sin kinesiske modpart i lang tid.

- Jeg havde tidligere et virkelig godt forhold til ham, siger Trump i et interview med Fox Sports Radio. Trump henviser blandt andet til, at Kina og USA sidste år nåede til enighed om Fase Et i en handelsaftale.

- Jeg kan lide ham. Men jeg har det ikke på samme måde med ham længere, siger Trump og henviser til Covid-19.

- Jeg har det helt klart anderledes, siger Trump, der kæmper for at blive genvalgt ved præsidentvalget i begyndelsen af november.

Trump siger, at krisen med præsident Xi i forbindelse med coronakrisen er værre end krisen omkring handel.

- Dette er tusind gange handelsaftalen med alt det, der er sket med dødsfald og verdens nedlukning. Det er en skændsel, siger han til Fox.

De amerikansk-kinesiske relationer belastes også af krisen i Hongkong og af konflikter i Det Sydkinesiske Hav.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og den nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O´Brien, kritiserede i denne uge en anholdelse af den prodemokratiske avisejer Jimmy Lai, der er indehaver af tabloidavisen Apple Daily. Han blev anholdt med to af sine sønner og mindst seks andre mænd.

De står nu anklaget for blandt andet at samarbejde med fremmede magter.

Den regimekritiske avis - og milliardærejeren Jimmy Lai - har længe været en torn i øjet på Kina. Og han har selv været en af de mest fremtrædende modstandere af en ny omstridt sikkerhedslov. Han har tidligere kaldt loven "et dødsstød mod Hongkong" over for BBC.

Hongkongs sidste britiske guvernør, Chris Patten, mener, at Kinas leder er så nervøs for det kinesiske kommunistpartis position, at han vil risikere en ny kold krig.

Den 76-årige Patten kalder præsident Xis brud med internationale aftaler i Hongkong for "et forræderi" og "bølleagtig adfærd".