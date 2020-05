Tilhængere af den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, demonstrerede igen i weekenden mod de tiltag, der er indført for at bremse coronasmitten. Bolsonaro har skældt ud på landets guvernører for at "ødelægge økonomien". Men både hans håndtering af coronapandemien og flere andre sager har ført til, at der er indgivet 29 anmodninger til kongresformanden om, at præsidenten stilles for en rigsret.

Coronakrise presser Brasiliens Bolsonaro

Med en stor underrapportering af antal coronaofre er Brasilien ved at blive pandemiens nye epicentrum. Det og flere andre sager sætter præsidenten under pres.

Bedemænd tager lastbiler med kølerum i brug for at opbevare de døde. Og de afdøde kan ikke hentes i hjemmene, fordi der ikke er personale til det.

Brasiliens intensivafdelinger er ved at være fyldt op. Der er ikke nok ambulancer til at transportere de syge til hospitalerne. Kirkegårde kan ikke følge med og graver stadig flere massegrave til coronaofrene.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her