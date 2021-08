Coronahelten er havnet i sag om krænkelser

Nogle spåede ham endda til at kunne blive amerikansk præsident en dag.

Men nu er stjernen falmet.

Han har udsat flere kvinder for sexchikane eller har krænket dem seksuelt.

Det konkluderer en rapport fra delstatens justitsministerium.

Ifølge den har 11 kvinder anklaget den 63-årige demokratiske guvernør for sexchikane eller upassende adfærd af seksuel karakter. Af dem er ni tidligere eller nuværende ansatte i delstaten.

En af de mest alvorlige beskyldninger mod Cuomo er fra en kvindelig medarbejder. Hun siger, at han stak hånden ind under hendes bluse og gramsede på hendes bryst, da de var alene på hans kontor.

Hun var blevet tilkaldt for at hjælpe med et teknisk problem, har hun forklaret.

Rapporten konstaterer også, at Cuomo og hans nære medarbejdere skabte et giftigt arbejdsklima præget af frygt og intimidering, skriver New York Times.

Dette arbejdsklima var medvirkende til, at "chikane kunne finde sted", fremgår det i rapporten.

Han har overtrådt både New Yorks love og føderale love, fastslår delstatens justitsminister, Letitia James.

- Den uafhængige efterforskning har vist, at guvernør Cuomo chikanerede flere kvinder, hvoraf mange var unge kvinder, i form af uønskede befamlinger, kys og kram og ved at komme med upassende bemærkninger.

Det sagde Letitia James, da hun tirsdag eftermiddag dansk tid præsenterede konklusionerne af en fire måneder lang efterforskning på et pressemøde.

Efter undersøgelsen er kommet frem, kræver flere demokrater, at deres partifælle melder sin afgang.

- Jeg synes, at han bør træde af, sagde landets præsident, Joe Biden, på et pressemøde i Det Hvide Hus tirsdag.

Biden har tidligere sagt, at hvis undersøgelsen slog fast, at Cuomo har ageret uhensigtsmæssigt, ville han opfordre ham til at træde af.

Blandt demokrater af samme holdning er også formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, samt Chuck Schumer, som er flertalsleder i Senatet.

Selv har Andrew Cuomo dog ingen planer om at stoppe som guvernør.

I en udtalelse i en godt 14 minutter lang video, siger han, at han aldrig har rørt nogen på upassende vis eller har stået bag "upassende seksuelle tilnærmelser", og at han forsøger at få folk til "at smile".

- Jeg forsøger at føle tilknytning til dem og vise min påskønnelse og venskab.

- Jeg forstår nu, at der er generations eller kulturelle perspektiver, som jeg ærligt ikke har forstået fuldt ud. Og det har jeg lært ud fra.

Derudover siger guvernøren blandt andet, at "fakta er meget anderledes end det, der er blevet beskrevet".

Den uafhængige rapport vil ikke direkte kunne føre til strafferetlige anklager mod Andrew Cuomo, som har været guvernør i New York siden 2011.

De to advokater, der har haft til opgave at foretage undersøgelsen, har talt med i alt 179 mennesker.