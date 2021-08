Coronaen har bidt sig fast i Kina

Millionbyen Wuhan, hvor verdens første tilfælde af covid-19 blev opdaget for over halvandet år siden, har konstateret nye smittetilfælde for første gang i over et år.

Kina vil nu teste alle indbyggere i byen, der tæller omkring 11 millioner.

Ifølge det britiske dagblad The Guardian er mere end 25 byer smitteramt. Det er inklusive hovedstaden Beijing, og i 17 ud af 31 provinser er der registreret smittetilfælde.

I et forsøg på at bremse smitten har myndighederne taget forskellige midler i brug.

Hovedstaden har annulleret alle tog-, bus- og flyafgange til områder, hvor der er fundet coronatilfælde. Samtidig er der lukket ned for al turisme.

Byerne Nanjing og Yangzhou, der ligger i den østlige provins Jiangsu, har suspenderet indenrigsfly, langdistance-shuttlebusser og taxier fra at komme ind i og forlade de to byer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig strammede Kina onsdag ifølge AFP oversøiske rejserestriktioner for befolkningen.

Landet har registreret omkring 500 smittetilfælde siden midten af juli, skriver nyhedsbureauet.

Set i forhold til andre lande og det faktum, at der bor omkring 1,4 milliarder mennesker i Kina, er antallet af smittetilfælde ikke højt.

Onsdag blev der ifølge AFP eksempelvis registreret 71 nye smittede. I Danmark lå tallet på 927.

Tidligere er kinesiske myndigheder blevet mistænkt for at underrapportere, når det drejede sig om smitte- og dødstal.

Men selv om smittetallene er i den lave ende, har vi god grund til at tro på de informationer, der kommer fra Kina om landets coronastatus.

Det mener Carsten Boyer Thøgersen, tidligere generalkonsul i Shanghai og Kina-kender.

- Når der er fare på færde, reagerer de meget, meget hurtigt, siger han.

Derudover nævner han, at landets smitteopsporing er "meget udviklet", og at kineserne i over et år har haft coronapas, som de skal vise i forretninger og metro.

- Hvis det viser sig, at man har været sammen med en, der har været smittet, så kan de elektronisk finde ud af det på et splitsekund.

- De kan også finde ud af, hvor de andre potentielt smittede er henne, og de bliver simpelthen hentet og isoleret lige med det samme, siger Carsten Boyer Thøgersen.

Det seneste udbrud er knyttet til byen Nanjing, hvor flere ansatte i den internationale lufthavn er testet positive for corona.