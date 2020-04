Coronadødstal per døgn falder lidt i Sverige til 96

Stockholm har været særligt hårdt ramte med mange smittede og mange døde.

Men statsepidemiolog Anders Tegnell siger på et pressemøde, at kurven over smittede falder i Stockholm. Han ser tegn på, at fokus vil flytte sig til andre dele af Sverige.

Sundhedsstyrelsen meddelte kort forinden, at man nu vil benytte sig af teledate. Det handler om oplysninger fra selskabet Telia.

Tegnell siger, at man ønsker at blive klogere på, hvordan folk bevæger sig i en situation, hvor store dele af samfundet er gået i stå. Han forklarer, at der ikke er tale om en avanceret udnyttelse af de data, som mobilbrugere sætter som aftryk.

- Det er i virkeligheden ganske enkelt. Vi vil se på, hvordan man bevæger sig - helt enkelt. Har man mindsket sin bevægelighed, og har man lyttet til rådene.

Johanna Sandwall fra den svenske socialstyrelse, siger, at halvdelen af de mennesker, der lige nu er indlagt på intensivafdelinger, er ramt af Covid-19, som kommer fra coronavirus.

Hun beder svenskerne om at holde sig til påbuddene fra sundhedsstyrelsen om at holde afstand.

- Bortset fra at vi øger hospitalsvæsnets kapacitet, så må vi også holde os til myndighedernes råd. Så vil vi klare dette her.

- Lige nu går det godt, men det betyder ikke, at vi kan puste ud. Tværtimod skal vi fortsætte med at følge rådene.

Sverige har en forholdsmæssigt større dødsrate end Danmark og især Norge.

Der har været kritik af den svenske regering, fordi den har tilladt for eksempel restauranter og butikscentre at holde åbent.

Det har tilsyneladende resulteret i en mere stejl kurve over smittede og døde. En udvikling som både Danmark og Norge har været opsat på at undgå, så de to landes hospitaler ikke pludselig står med alt for mange syge, der er for få respiratorer til.