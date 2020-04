Coronadødstal i New York er under 500 for anden dag i træk

For anden dag i træk melder delstaten New York om under 500 nye coronarelaterede dødsfald.

1308 nye patienter er blevet indlagt med coronavirus. Det er et fald på 72 fra dagen før.

New York indførte for omkring en måned siden restriktioner for at begrænse smittespredningen, og det kan nu ses i statistikken, vurderer New York-guvernør Andrew Cuomo.

Tirsdag fortæller han på et pressemøde, at man under en kommende genåbning af New York vil fokusere på at åbne skoler og virksomheder i de områder, der ikke er så hårdt ramt. Det fremgår ikke, hvilke områder i delstaten, der først kan se frem til at åbne, skriver Reuters.

Senere tirsdag skal Cuomo mødes med præsident Donald Trump, og her vil Cuomo "fortælle sandheden".

New York mangler i øjeblikket midler til at teste. Cuomo lovede i sidste uge, at delstaten vil teste endnu flere, men det kræver ifølge guvernøren, at man får hjælp fra Trump i Washington.

Flere test anses også som den hurtigste vej til en genåbning.

Cuomo har været en udtalt kritiker af præsidenten under coronakrisen. Han mener, at Trump har ladet staterne i stikken på testområdet. Det understreger han igen tirsdag.

- Vi taler forbi hinanden på mange måder, siger Cuomo om de uenigheder han og Trump har på testområdet. På spørgsmålet om, hvad mødet med Trump kommer til at handle om svarer Cuomo:

- Test.

Trump sagde i sidste uge, at han mener, Cuomo skal bruge mindre tid på at beklage sig.

Intet land i verden er så hårdt ramt som USA. Over 42.000 personer smittet med coronavirus har mistet livet. En tredjedel af dødsfaldene er i delstaten New York.