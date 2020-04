Coronadødsfald på britiske plejehjem kan være fem gange højere

Samtidig kritiserer læger og sundhedsarbejdere i Storbritannien den britiske regering for at foreslå, at det personlige beskyttelsesudstyr, som de anvender ved behandlinger af coronapatiener, kan bruges igen, da der er mangel på det over store dele af landet.

Organisationen Care England, der repræsenterer en lang række plejehjem i Storbritannien, siger, at de nye anslåede tal for antal døde på plejehjem er baseret på tal efter 1. april.

- Når der er ikke er foretaget test, er det svært at give et absolut tal, siger Martin Green, som er topchef i Care England til The Daily Telegraph.

Han henviser til, at dødstallene på plejehjem i perioden fra 1. april sammenholdt med andre år, tyder på et coronadødstal på 7500.

Det er fem gange flere end de 1400, som ifølge regeringen er døde på plejehjem.

Udtalelsen fra organisationen kommer lørdag, hvor det officielle dødstal steg med 888 til 15.464.

Care England har ikke offentliggjort de tal og beregninger, som ligger til grund for de nye udtalelser.

Sundhedsminister Matta Hancock siger, at officielle tal vil komme meget snart.

Ligesom hospitalsansatte har ledere af plejehjem, som typisk er privatejede i Storbritannien, kritiseret regeringen for dens håndtering af krisen - navnligt fordi der er mangel på beskyttelsesudstyr og værnemidler.

En af regeringens ministre, Robert Jenrick, erkendte lørdag, at der er mangel på beskyttelsestøj og udstyr. Han sagde, at der bliver arbejdet på højtryk for at få leveret nye forsyninger.

Jenrick sagde også, at en 99-årig krigsveteran, Tom Moore, som har rejst over 23 millioner pund til sundhedssystemet, vil blive inviteret til et nyåbnet behandlingscenter - via videolink.