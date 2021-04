Coronadødsfald og smitte stiger i USA

For to uger siden havde mange amerikanere påskeferie, hvor et stort antal unge samledes for at feste, som her ved Ocean Drive i Miami, hvor mange så stort på de regler om afstand, der skal bremse spredning af coronasmitte. Nye tal fra USA viser, at både antallet af bekræftede smittetilfælde, indlæggelser og dødsfald er steget i de seneste dage.

Foto: Chandan Khanna/Ritzau Scanpix