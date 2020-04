Coronadødsfald i USA overstiger for første gang 2000 på et døgn

USA har for første gang registreret over 2000 coronarelaterede dødsfald i løbet af 24 timer. Desuden er antallet af smittede personer i USA steget til over 500.000.

I den tilsvarende periode i det forrige døgn var der 1904 dødsfald.

Samlet er 18.693 personer i USA døde som følge af virusudbruddet. Kun Italien har som land et højere dødstal med 18.849 dødsfald.

Antallet af smittede har ifølge Johns Hopkins-opgørelsen passeret en halv million med i alt 500.399. Heraf er omkring 29.000 blevet meldt raske igen.

Coronavirusset har ramt New York City og delstaten New York hårdest. Alene i USA's største by er der således registreret 5820 dødsfald.

I hele delstaten er næsten 175.000 personer bekræftet smittet. Det er over tre gange så mange som i nabostaten New Jersey, hvor der er registreret knap 55.000 smittede.

Fem delstater - Michigan, Californien, Massachusetts, Pennsylvania og Louisiana - har alle omkring 20.000 smittede.

Alaska, hvor befolkningstætheden er meget lav i forhold til det øvrige USA, har det laveste antal smittede af delstaterne med 246.

På sit daglige pressemøde fredag sagde USA's præsident, Donald Trump, at han tror på, at færre end 100.000 mennesker kommer til at dø i USA som følge af coronaudbruddet.

Trump ser tegn på, at kurven over smittede er ved at flade ud som resultat af, at folk både efterkommer myndighedernes opfordring om så vidt muligt at blive hjemme og holde god afstand til andre uden for hjemmet.

Også Deborah Birx, der er koordinator for Det Hvide Hus' corona-indsats, mener, at smittekurven er begyndt at flade ud.

- Det giver os stort håb, sagde hun på pressemødet ifølge Reuters.