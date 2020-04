Coronadødsfald i Italien er lørdag steget med 482

De daglige dødstal og smittetal er faldet betragteligt i forhold til den sidste del af marts. Men faldet er ikke så stort som håbet i det hårdt ramte Italien, der har været været lukket ned i næsten seks uger.

Dødstallet per 100.000 indbyggere i Italien er 38,7.

Det totale antal døde i Italien er det næsthøjeste i et land efter USA, der har over 35.000 døde, men til sammenligning kun 11,1 døde per 100.000 indbyggere.

Antallet af bekræftet smittede i Italien er på 175.925.

Italiens 60 millioner indbyggere har lov til at forlade deres hjem, når de skal arbejde, købe ind eller har specifikke ærinder som lægebesøg.

Næsten 17.000 ansatte i Italiens sundhedssektor er blevet smittet - over to tredjedele af dem er kvinder. Det oplyste Italiens offentlige sundhedsinstitut fredag.

Sundhedsinstituttet har ikke offentliggjort tal for døde blandt landets sundhedsmedarbejdere, men en rapport fra en medicinsk sammenslutning viste torsdag, at mindst 125 læger er døde af Covid-19 i Italien.

En kirke i den nordlige by Bergamo, der blev brugt som lighus tidligere under epidemien i Italien, er omsider tom for kister, meddelte byens borgmester lørdag.

Hvor der tidligere var snesevis af kister, er der nu kun blomster. Det viser et fotografi, som borgmesteren Giorgio Gori har lagt ud på Twitter.

Bergamo ligger i det velhavende Lombardiet, hvor over halvdelen af Italiens coronadødsfald er sket.

Gori siger, at dødstallet er langt højere end det officielle.