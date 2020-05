Coronadødsfald i Frankrig steg torsdag med 351

Spanien meldte tidligere torsdag om 217 nye coronadødsfald. Dermed kom det samlede anal coronadødsfald i landet op på 27.321.

En embedsmand fra det franske præsidentpalæ siger torsdag, at de franske myndigheder vil indføre karantæne for rejsende, der kommer til landet fra Spanien.

Det er en gengældelsesforanstaltning, efter at den spanske regering har besluttet at indføre restriktioner for alle, der kommer fra EU's Schengen-zone.

Spanien har sagt, at landet vil indføre en 14 dages karantæneperiode for alle rejsende for at undgå at importere nye virustilfælde.