Omkring syv milioner kenyanere, som arbejder direkte eller indirekte med turisme, er enten blevet fyret eller har fået nedsat deres løn. (Arkivfoto) Foto: Baz Ratner/Reuters

Corona tvinger truede dyr i døden i Kenya

Det står skidt til i Kenyas naturreservater. Coronakrisen har gjort, at der kun kommer få turister. De lokale er desperate og dræber nu dyrene for at få mad.

Verden - 11. september 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De har gjort et stort stykke arbejde her. De har endda skåret kødet mellem ribbenene ud, siger skytten Simon Kipsang til avisen The Telegraph. Kipsang undersøger resterne af en nedlagt giraf i naturreservatet Tsavo i det sydøstlige Kenya. Det, der før var en giraf, ligger nu spredt på jorden i dele. Kun hovedet og den lange hals er tilbage. Resten er taget af krybskytterne.

