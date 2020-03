Corona-tilfælde ventes at stige dramatisk i USA

Det siger Deborah Birx, der er koordinator for Det Hvide Hus' særlige indsats mod coronavirus, på et pressemøde onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det vil ske, i takt med at flere mennesker bliver testet, og at resultaterne af disse test begynder at indløbe.

Birx opfordrer især yngre amerikanere til at lytte til de retningslinjer, der kommer fra myndighederne nu.

Coronavirus kan smitte, selv om man har milde eller slet ingen symptomer, siger hun og peger på udviklingen i Italien og Frankrig.

- Der er bekymrende meldinger fra Frankrig og Italien om unge mennesker, der bliver meget alvorligt syge, siger Birx.

USA's regering har i lighed med andre landes regeringer opfordret til, at folk i en periode på to uger så vidt muligt bliver hjemme og undgår større forsamlinger.

Over store dele af USA er skoler, børnehaver og universiteter lukket.

Onsdag meddelte USA's præsident, Donald Trump, at grænsen mod Canada nu bliver lukket for al unødvendig trafik. Det vil ikke ramme den betydelige handel mellem de to nabolande.

USA har officielt registreret over 7000 smittetilfælde og omkring 100 døde som følge af Covid-19 - den sygdom, som coronavirusset forårsager.