Corona-ramt Trump indleder Twitter-storm fra sygesengen

Efter flere dage med bemærkelsesværdig stilhed på Donald Trumps Twitter-konto, er præsidenten mandag tilbage på sit foretrukne medie med uformindsket styrke.

Trump, der i disse dage er indlagt på et hospital med coronavirus, har mandag eftermiddag skrevet adskillige opslag på Twitter - tilsyneladende i et forsøg på at kapre vælgere.