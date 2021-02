Corona og brexit sænkede britisk økonomi med 9,9 procent i 2020

Et lyspunkt var en stigende vækst i fjerde kvartal på 1,0 procent. Dermed undgik Storbritannien at blive erklæret i recession ifølge AFP.

- I hele 2020 skrumpede bruttonationalindkomsten (bni) med 9,9 procent, og det udgjorde det største årlige fald, der er registreret, konstater National Statistics.

Den britiske finansminister, Rishi Sunak, siger ifølge Reuters, at regeringen i London vil gøre alt for at beskytte landets virksomheder og arbejdspladser.

- Dagens tal viser, at økonomien har været ramt af et alvorligt chok som følge af pandemien.

- Mens der er positive tegn på, at økonomien holder stand hen over vinteren, så ved vi, at den igangværende nedlukning fortsætter med at sætte sit aftryk på mange folk og virksomheder, siger Sunak.

Corona og brexit har været en dårlig cocktail for britisk økonomi, mener Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Briterne havde lidt fremgang i slutningen af 2020, men det er desværre nok vendt til en ny nedtur her i starten af 2021. Den nye mere smitsomme engelske virusvariant har medført en ny omfattende nedlukning.

- Restriktionerne rammer især i servicesektoren, som fylder utrolig meget i Storbritannien, siger Allan Sørensen.

Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked. Men brexit kan spille negativt ind på den fremtidige samhandel.

Seniorøkonom Kim Blindbæk fra Sydbank ser fortsatte problemer for britisk økonomi som følge af brexit:

- Den nye handelsaftale dækker ikke serviceområdet, som udgør omkring 40 procent af den britiske eksport til EU. Derfor vil handelsaftalen nok tage lidt af toppen af den økonomiske vækst i de kommende år.