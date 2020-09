Corona lukker Israel ned kort tid før store fejringer

Israel indfører fra fredag en tre uger lang nedlukning af landet.

Det siger premierminister Benjamin Netanyahu søndag.

Nedlukningen skal forhindre yderligere spredning af coronavirus.

- I dag under et regeringsmøde er vi blevet enige om en striks nedlukning i tre uger. Der er en mulighed for, at den kan blive forlænget, siger Netanyahu i en erklæring på tv.