Corona lægger en dæmper på nytårsfejringer verden over

I den tyske hovedstad, Berlin, har myndighederne aflyst det store traditionelle nytårsshow, der plejer at finde sted ved Brandenburger Tor, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Alt imens planlægger Frankrig at sende 100.000 betjente på gaden for at forhindre folk i at forsamles efter klokken 20, hvor franskmændene er underlagt udgangsforbud. Det skriver BBC.

I den australske millionby Sydney er et stort fyrværkerishow nær byens operahus et tilbagevendende indslag ved midnat.

Det vil stadig finde sted i år, men på grund af pandemien vil det blive mindre, og ingen vil få lov til at opleve det på nær hånd fra byens havnepromenade.

I stedet opfordrer delstatslederen Gladys Berejiklian til, at man ser showet i tv. Folk i det indre Sydney må desuden ikke have mere end fem personer på besøg nytårsaften.

I den brasilianske storby Rio de Janeiro vil coronaen også sætte en dæmper på festlighederne.

Under normale omstændigheder er den verdensberømte strand Copacabana vært for en gigantisk fest med spektakulært fyrværkeri.

Men i år vil barrierer og politifolk forhindre folk i at være på stranden den 31. december, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I New York City i USA vil myndighederne også benytte sig af afspærringer.

Politiet i millionbyen meddelte i mandags, at området omkring Times Square afspærres, så man ikke kan komme derhen.

På en normal nytårsaften er der samlet omkring en million mennesker på pladsen for at se den berømte lyskugle falde, når vi træder ind i det nye år.

I Sverige vil landets 13 katedraler - fra Luleå i nord til Lund i syd - ringe med klokkerne klokken 18. De vil ringe i ti minutter for at mindes de omkring 8500 coronasmittede svenskere, der døde i årets løb.

Som et af ganske få steder i verden bliver nytårsfejringerne i New Zealand mere normale, skriver dpa.

Med ingen lokale smittetilfælde foregår begivenhederne som planlagt med fyrværkerishow og en tredages festival uden sociale begrænsninger såsom forbud mod at forsamles.