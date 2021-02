Corona koster eurozonen det største bnp-fald til dato

Det er forskelligt, hvor meget de enkelte sektorer er ramt af krisen.

Det er særligt servicesektoren, som har fået et alvorligt slag på grund af restriktioner i alle EU-lande.

- Der er ingen tvivl om, at eurozonen stadig står i en svær økonomisk tid, men der er lys for enden af tunnelen. EU-Kommissionen kæmper en brav kamp for at skaffe de nødvendige vacciner, og det er vores forventning, at man nok skal komme i mål, siger økonom ved Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad i en skriftlig udtalelse.