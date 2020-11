Corona kaster sin skygge over USA's valg

Udbruddet har kastet sin skygge over mange af de traditionelle temaer og dominerer meget af 2020-valget. Ikke blot stemmer amerikanerne iført masker og mundbind. Det er også et af de vigtigste temaer ved valget.

To ud af ti amerikanske vælgere siger i en valgstedsmåling offentliggjort tirsdag aften dansk tid, at coronaudbruddet var det vigtigste spørgsmål, da de skulle beslutte, hvem de ville give deres stemme.

Tre ud af ti vælgere peger på økonomi som det afgørende for deres valg af præsidentkandidat og kongresmedlemmer, viser målingen fra Edison Research ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Og halvdelen af de adspurgte mener, at det vigtigste for USA lige nu er at få styr på coronaudbruddet - også selv om det skader økonomien.

Valget kommer, samtidig med at over 40 af USA's 50 delstater oplever et stigende antal daglige smittetilfælde.

På landsplan blev der mandag registreret 93.000 nye tilfælde af coronasmitte. Det er det næsthøjeste nogensinde.

Svingstaten Wisconsin er et af de områder, hvor situationen er særligt slem. Her er der konstateret over 100.000 nye tilfælde i den seneste måned op til valget, skriver The New York Times.

Wisconsin har en befolkning på størrelse med Danmarks på 5,8 millioner mennesker.

- Det slider på folkesundheden. Det slider på vores sundhedssystemer, siger den fungerende sundhedsminister i delstaten, Andrea Palm, ifølge avisen.

Ud over en pandemi, der er løbet løbsk, er USA også ramt af de økonomiske konsekvenser, der er fulgt i pandemiens kølvand.

Coronakrisen har sendt den amerikanske ledighed op på knap otte procent.

I meningsmålingen fra Edison Research siger seks ud af ti adspurgte amerikanere, at coronapandemien har givet dem flere økonomiske problemer end før udbruddet.

Præsident Donald Trump har fået massiv kritik for sin håndtering af coronakrisen.

Foreløbig er 9,4 millioner mennesker i USA blevet bekræftet smittet med coronavirus. Af dem er over 230.000 døde, siden udbruddet begyndte tidligere på året.