Corona har sat islamisk terror på pause

Ifølge terroreksperter fra FN har coronapandemien også ramt de militante islamister og deres eventuelle planer om at begå terror i den vestlige verden.

Terrorangreb i Vesten fra de militante islamistiske grupper al-Qaeda og Islamisk Stat (IS) har været få i den seneste tid.

For det er bare ikke let at rejse, når myndighederne har lukket grænser.

Det er ikke let for en terrorist at skjule sig i det offentlige rum, når der er udgangsforbud, eller når der kun er få mennesker på gader og stræder.

Men eksperterne siger i en ny rapport, som de netop har afleveret til FN's Sikkerhedsråd, at det er en midlertidig pause.

At terroristerne kommer igen.

- De er holdt kunstigt nede ved begrænsningerne i at rejse, mødes, samle penge ind og identificere brugbare mål, står der ifølge CNN i rapporten.

Men samtidig mener eksperterne, at terrorgrupperne har haft gode tider på en anden front.

For nedlukningen har som bekendt medført, at mange af os har siddet med næserne begravet i computere i alt for mange timer i døgnet.

Det har grupperne nydt godt af.

Ifølge eksperterne har det været lettere at rekruttere tilhængere til den radikale og militante version af islam, som al-Qaeda og IS repræsenterer.

- Noget, vi lægger vægt på i rapporten, er risikoen for, at lempelser af restriktioner kan betyde, at nogle på forhånd planlagte attentater måske vil blive begået, siger Edmund Fitton-Brown, koordinator i FN's overvågningsgruppe, til CNN, hvis journalister har set rapporten.

De påpeger, at terrorproblemer kan være på vej, bedst som USA og dets allierede - slidt af pandemi og med fokus på økonomisk genopretning, Kina og Rusland - også er ved at afblæse 20 års "krig mod terror".

- Det kan godt være, vi er færdige med jihadister. Men de er ikke færdige med os, som en unavngiven terrorforsker har formuleret situationen.

USA og dets allierede, herunder Danmark, er ved at trække deres militær ud af Afghanistan. Eller de har gjort det, sådan som det er tilfældet med Danmark.

Det var terror, der fik Vesten til Afghanistan, nemlig al-Qaedas store angreb på New York og Washington D.C. i 2001.

Al-Qaedas daværende leder, Osama bin Laden, havde base i Afghanistan og planlagde terrorangreb herfra. Derfor invaderede amerikanerne landet.

I øjeblikket er den radikale gruppe Taliban på fremmarch i Afghanistan. Den var også stærk, da USA invaderede for 20 år siden.

Det var Taliban, der gav husly til al-Qaeda.

FN-rapporten siger, at al-Qaeda nu er til stede i mindst 15 provinser.

Gruppen opererer "under Talibans beskyttelse fra Kandahar, Helmand- og Nimruz-provinsen", hedder det.

I Mali i Afrika er den også gal. Fransk militær er i færd med at neddrosle sin antiterrormission i Mali.

Det har givet plads til al-Qaeda, der har konsolideret sin indflydelse og breder sig i "befolkede områder".

Videre påpeger rapporten, at IS-kalifatet måske nok blev nedkæmpet, men IS er langt fra udryddet i Irak og Syrien.

Forleden tog IS skylden for en terrorbombe, der dræbte 30 i Iraks hovedstad, Bagdad.