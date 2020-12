Corona har kostet 1,5 millioner mennesker livet på under et år

Samtidig er knap 65 millioner testet positive for virusset på verdensplan, siden det for første gang blev registreret i Kina for under et år siden.

Virusset spredte sig i starten af 2020 fra den kinesiske provins Hubei til først Europa og siden resten af verden.

Mens store dele af verden i foråret oplevede en stor stigning i smitte- og dødstal, lykkedes det siden af knække kurven hen over sommeren.

I løbet af efteråret er smittetallene og dødstallene dog igen begyndt at stige voldsomt i store dele af verden.

I Italien, der var hotspot for pandemien i foråret, blev der således torsdag registreret 993 dødsfald blandt coronapatienter, hvilket var ny trist rekord i landet.

I Storbritannien rundede det samledes dødstal torsdag 60.000, hvilket er det højeste i Europa.

USA er dog stadig det land, hvor der er registreret flest dødsfald efterfulgt af Brasilien og Indien.

Sammenligner man med størrelserne på befolkningen er det dog lande, som Belgien, Peru og Spanien, der topper listen ifølge statistikbanken Worldometer.