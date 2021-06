Corona gav cyklen et skub og EU-lande vil have mere fart på

Coronarestriktioner har medført et boom for cyklismen i Europa.

De tre lande har skrevet en erklæring, før EU's transportministre mødes torsdag. Heri beskriver de et "presserende behov for at stimulere cyklismen som et nødvendigt, sikkert og sundt alternativ" i byerne.

Danmark er medunderskriver på erklæringen. Det fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S), som deltager i EU-mødet i Luxembourg.

- Jeg håber, at de gode vaner kan sætte sig og kan udnyttes. Derfor opfatter jeg Benelux-landenes fremragende initiativ som en god mulighed for at fremme cyklisme, siger Engelbrecht.

Cykelbutikkerne har haft travlt som aldrig før det seneste år, og producenter har ikke kunnet følge med. Interessen for cykler og de totalt forandrede vaner på vejene har affødt politiske initiativer flere steder:

I Bruxelles, hovedstaden for de store EU-institutioner, har man under pandemien inddraget en vejbane på en ringvej for at give plads til cyklister.

Benelux-landene opfordrer EU-Kommissionen til at fremsætte forslag, hvor der afsættes flere penge til at fremme cyklismen i unionen. Blandt andet gennem puljen til grænseoverskridende mobilitet (TEN-T).

Cykling bør betragtes som ligeværdig transportform, så EU kan nå sine klimamål, hedder det. Den pointe deler transportministeren.

- Cyklismen er ikke sådan en fritidsting, som kun handler om, at det er sjovt at se nogle cykelryttere i stram trikot køre igennem det franske landskab - og til næste år det danske. Det er også en hverdagsting at cykle, siger han.

Ministeren henviser til en undersøgelse sidste år, som Transport- og Boligministeriet fik foretaget, der viser en samfundsøkonomisk gevinst på otte kroner per kilometer på cyklen frem for passive transportformer.

Benelux-landene henviser til en italiensk undersøgelse, der siger, at cykling gavner unionens lande for en samlet sum på 150 milliarder euro årligt, hvoraf 90 milliarder er i form af bedre helbred, miljø og mobilitet.

På mødet torsdag vil ministrene blive præsenteret for en dansk mærkesag om at sætte en slutdato for registrering af fossile biler. Det er imidlertid en vanskelig opgave, som især bekæmpes af de bilproducerende lande i EU.

Ifølge Engelbrecht er der dog større tilslutning til idéen i dag sammenlignet med 2019, da regeringen fremlagde den første gang i EU.