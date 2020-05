Corona er mere dødelig for sorte end for hvide

Nye data, som er indsamlet af den britiske regering, tyder på, at sorte mennesker har en langt større risiko for at dø med coronavirus end hvide, og andre etniske grupper er også hårdere ramt.

Tal fra Storbritanniens statistiske departement viser, at sorte og folk fra blandt andet Indien og Bangladesh er i en markant større risikogruppe end hvide for at dø af Covid-19.