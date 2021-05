Corona-døde i fransk sundhedssektor får ny orden

Den franske leder siger, at der vil blive indstiftet en særlig orden med ordene "døde i republikkens tjeneste" til ære for ansatte i sundhedssektoren, som har mistet livet "under ekstraordinære omstændigheder".

Frankrig planlægger at mindes sundhedsarbejdere, der er døde af covid-19, mens de har kæmpet for at redde andre, med en særlig ærespris. Det siger præsident Emmanuel Macron fredag.

En lignede orden "døde i nationens tjeneste" eksisterer allerede for ansatte i politiet og i militæret, mens vendingen "døde for Frankrig" er forbeholdt soldater og civile dræbt under slag.

- Jeg ønsker, at vor taknemmelighed bliver juridisk funderet, siger Macron i en videooptagelse på Twitter.

Den nye orden vil tillade, at børn af personer, der har modtaget ordenen, vil få særlig støtte fra regeringen - materielt og moralsk.

Børn af soldater og politifolk, som er dræbt i tjeneste, har fået finansiel hjælp til uddannelser - blandt andet studiepladser og stipendier.

Macron har understreget, at ordenen er tilegnet personer, som "under pandemien kæmpede for andres liv". Han siger, at de pågældende har handlet ud fra "retfærdighed og broderskab".

Også særlig indsats under redningsoperationer eller militære manøvrer vil kunne føre til, at personer tilkendes ordenen.