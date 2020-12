Betjent fra det britiske transportpoliti på Waterloo Station i London søndag for at sikre, at kun folk med særlige tilladelser kan forlade byen med tog. Det er en af de hårde restriktioner, som trådte i kraft søndag i det sydøstlige England for at få bremset en meget smitsom variant af covid-19, der især har ramt den del af landet.

Corona aflyser julen i London

Til det formål har premierminister Boris Johnson opfundet et fjerde niveau for alarmtilstand oven i de tre, der hidtil har eksisteret.

Over 16 millioner englændere blev søndag underlagt de hidtil skrappeste restriktioner under coronapandemien. Det sker ifølge den britiske regering for at stoppe spredningen af en variant af covid-19, der er endnu mere smitsom.

