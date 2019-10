Corbyn: Labour giver grønt lys for nyvalg i Storbritannien

Ifølge Corbyn betyder udskydelsen af Storbritanniens exit fra EU indtil 31. januar, at der nu er en rum tid, hvor det muligt at afholde et valg uden risiko for, at landet forlader EU uden en aftale.

Hans melding kommer, dagen efter at den konservative regering i Storbritannien uden held forsøgte at få Underhuset til at udskrive et valg.

Meddelelsen kommer fra Jeremy Corbyns kontor, der har gengivet, hvad Corbyn har fortalt sin skyggeregering tirsdag.

- Jeg har hele tiden sagt, at vi er klar til et valg, men at vores støtte (til en valgudskrivelse, red.) var betinget af, at brexit uden en aftale var forhindret, sagde Corbyn ifølge meddelelsen til skyggeregeringen.

- Vi vil nu søsætte den mest ambitiøse og radikale kampagne vores land nogensinde har set.

Regeringen har forsøgt at få et valg for at komme ud af det dødvande, som den selv betragter britisk politik, som værende havnet i.

Parlamentet i Storbritannien har afvist de aftaler, som både den tidligere og nuværende regering har forhandlet på plads med EU. Men parlamentet har også afvist at forlade EU uden en aftale.

Premierminister Boris Johnson har derfor udfordret oppositionen til et valg, der skal skaffe et klart flertal for en eller anden vej frem.

Johnson forventes ifølge nyhedsbureauerne dpa og AFP at komme med et fjerde forsøg på at få flertal i Underhuset for en valgudskrivelse tirsdag.

Regeringen har ønsket et valg 12. december. To af de mindre oppositionspartier Liberaldemokraterne og skotske SNP har ønsket et valg 9. december.

Det står ikke klart, om Jeremy Corbyns meddelelse betyder, at Labour vil acceptere et valg 12. december, eller om det skal være en anden dato.