Corbyn: Brexit-aftale må være op til befolkningen

Han vil udnytte enhver chance til at sikre, at befolkningen kommer til at træffe den endelige afgørelse.

Den britiske Labourleder, Jeremy Corbyn, siger, at han er imod premierminister Boris Johnsons "udsalgsaftale".

Udtalelsen fra oppositionslederen kommer forud for en parlamentssamling tirsdag.

- Labour er imod Johnson, som sælger helt ud med sin aftale, siger Corbyn .

Johnson vil forsøge at få vedtaget brexit-aftalen samt brexit-relateret lovgivning og få det gennem parlamentet på kun ti dage, så briterne kan forlade EU den 31. oktober.

Johnson står over for to afgørende afstemninger i det splittede parlament tirsdag.

BBC siger, at det har foretaget en rundspørge i parlamentet, som viser, at Johnsons regering "formentligt har det antal stemmer, der skal til for at få godkendt brexit-aftalen".

Men BBC skriver, at det ikke er sikkert, at regeringen har den fornødne opbakning til dens tidsplan for lovgivningen.

Premierministeren blev af sine modstandere i weekenden tvunget til ydmygt at spørge EU om endnu en udskydelse af brexit, hvilket han havde svoret, at han aldrig ville gøre.

Parlamentet ventes klokken 19.00 (klokken 20.00 dansk tid) at stemme om den 115 sider lange tilbagetrækningsaftale.

Derefter skal parlamentet stemme om regeringens ekstremt pressede tidsplan om den brexit-relaterede lovgivning.

- Jeg håber parlamentet i dag selv overtager kontrollen igen. Befolkningen ønsker ikke flere udsættelser. Det gør EU heller ikke. Lad brexit ske, siger Boris Johnson.

Et nederlag i blot en af afstemninger vil blokere for Johnsons plan om at træde ud af EU den 31. oktober - med eller uden en skilsmisseaftale.

En sejr ved afstemningerne vil være en indikator om støtte til Johnsons aftale, men modstanderne af aftalen vil kunne fremlægge flere ændringsforslag og dermed forhale brexit.