Congolesiske præsidentstøtter stormer katedralen i Kinshasa

Støtter af regeringspartiet PPRD har lørdag stormet katedralen i hovedstaden Kinshasa i DRCongo.

Det bekræfter lederen af partiets ungdomsorganisation.

- Vi er kommet for at tage kontrol over katedralen Vor Frue for at deltage i højmessen søndag og for at forsvare vort fædreland, siger Papy Pungu til det franske nyhedsbureau AFP.