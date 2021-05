En forsker er her i gang med at undersøge, hvad der menes at være Christoffer Columbus' jordiske rester. Et DNA-studie skal forsøge endeligt at afklare, hvor den opdagelsesrejsende kom fra.

Columbus' knogler skal afgøre årelang strid

Et DNA-studie skal forsøge at afklare, hvor den opdagelsesrejsende Christoffer Columbus kom fra. Over 500 år efter hans død hersker der stadig flere teorier.

Selv om mange historikere er nået til enighed om, at han blev født i italienske Genova i 1451, så findes der både folk, der mener, at han oprindeligt var fra Spanien eller fra Portugal.

