Colorado afskaffer dødsstraf

Guvernør Jared Polis underskrev loven mandag, efter at delstatens senat stemte for ændringen i februar, rapporterer tv-stationen NBC.

Colorado er den 22. af de i alt 50 amerikanske delstater, der afskaffer dødsstraf.

Tre dødsdømte mænd, som ventede på at blive henrettet, har fået ændret deres dom til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Den demokratiske guvernør betegner de tre dømte som "foragtelige og skyldige personer".

- Beslutningen om at ændre dødsdommene afspejler, hvad der nu er loven i Colorado. Det er gjort efter en opsøgende proces blandt ofrene, forklarer han.

Loven har ikke tilbagevirkende kraft, og derfor skal hver enkelt dom genovervejes og eventuelt omstødes, skriver NBC.

Hos menneskerettighedsorganisationen Amnesty International er der glæde over, at endnu en amerikansk delstat nu har afskaffet lovens strengeste straf.

- Brugen af dødsstraf er forældet, har grundlæggende spillet fallit og må stoppe en gang for alle, siger Kristina Roth fra organisationens amerikanske afdeling.

Kun en enkelt person er blevet henrettet, siden Colorado genindførte dødsstraffen 1976. Det var Gary Lee Davis, som var dømt for at have voldtaget og dræbt sin nabo. Han blev henrettet i 1997.

I en af de mest opsigtsvækkende sager, Colorado har oplevet i de seneste år, overvejede et nævningeting i 2015 at idømme den såkaldte Batman-morder, James Eagan Holmes, dødsstraf.

Iført Batman-kostume skød og dræbte han 12 mennesker i en biograf i delstaten Colorado i juli 2012. 58 andre blev såret.

Nævningene kunne ikke blive enige, og derfor slap Holmes for dødsstraf og blev i stedet idømt 12 gange fængsel på livstid, som domstolen takserede til 3318 års fængsel.