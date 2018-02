Colombias partisanhær ELN lægger våbnene under valg

I Colombia har partisangruppen Den Nationale Befrielseshær (ELN) meddelt, at den vil lægge våbnene, når landet vælger ny nationalforsamling i marts.

Valget i det sydamerikanske land, der har op mod 50 millioner indbyggere, finder sted 11. marts.

Samtidig beder ELN-præsident Juan Manuel Santos og hans regering om at genoptage fredsforhandlinger.

Santos valgte at suspendere forhandlingerne i januar, efter at ELN havde fået skylden for en række bombeangreb.

Santos modtog Nobels fredspris i 2016 for den fredsaftale, han havde forhandlet hjem med Farc.

ELN er Colombias sidste aktive oprørsgruppe, efter at den langt større partisangruppe Farc underskrev en fredsaftale med regeringen i november 2016.

- Vi må fortsætte målrettede forhandlinger for at få standset den væbnede konfrontation og nå til enighed om reformer i et fredfyldt og frugtbart Colombia, hedder det i erklæringen fra ELN.

Fredsforhandlingerne mellem myndighederne og ELN begyndte sidste år i Ecuadors hovedstad, Quito.

Santos går af i august, men han håber på at komme frem til en fredsaftale med gruppen på samme måde, som det lykkedes med Farc.

Farc har nedlagt våbnene, og gruppen er blevet omdannet til et politisk parti med samme navn som partisanbevægelsen. Partiet deltager i både valget til nationalforsamlingen i marts og præsidentvalget i maj.

ELN blev dannet i 1965 - året efter dannelsen af Farc. Ligesom Farc kæmpede ELN oprindeligt for jordreformer og social retfærdighed.