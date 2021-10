Colombiansk nonne løsladt efter knap fem års fangenskab i Mali

En colombiansk nonne, der blev bortført af netværket al-Qaeda i islamisk Maghreb (AQIM) i Mali i 2017, er blevet frigivet og lader til at være sund og rask.

Nonnen ved navn Gloria Narvaez blev taget til fange i februar 2017 nær grænsen mellem Mali og Burkina Faso i det vestlige Afrika.

I løbet af sine næsten fem år i fangenskab har AQIM offentliggjort flere videoer, hvor den nu 58-årige kvinde beder Vatikanet om hjælp.

- Malis præsidentstab roser denne nonne for hendes mod og tapperhed, lyder det i erklæringen.

Samtidig har Mali delt et billede af Gloria Narvaez, hvor hun iført en gullig kjole og et hvidt tørklæde smiler.

Gloria Narvaez har i forbindelse med frigivelsen mødt Malis midlertidige præsident, Assimi Goïta, der leder militærjuntaen, der overtog magten i landet i august.

- For det første takker jeg Gud, som er lyset og freden. Jeg takker myndighederne i Mali og præsidenten for alle de bestræbelser, der har gjort, at jeg er fri, siger nonnen i en kort erklæring, der er blevet vist på stats-tv.

Hun tilføjer, at hun har det godt, selv om hun har været i fangenskab i næsten fem år.

En unavngiven kilde tæt på forhandlingerne mellem Malis regering og AQIM siger, at Gloria Narvaez ikke er blevet mishandlet under sit fangenskab, og at hun i løbet af tiden har haft adgang til koranen.

AQIM-gruppen, der er knyttet til al-Qaeda, holder stadig flere vestlige personer fanget. Det gælder blandt andet en amerikansk præst og en fransk journalist.

Assimi Goïta siger lørdag, at Mali og det internationale samfund er i gang med at få frigivet alle dem, der stadig er tilbageholdt i landet.

I de seneste år er flere udlændinge blevet bortført og dræbt af jihadistiske grupper i Sahel-regionen. Konflikten i regionen begyndet i 2012.