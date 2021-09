Colombia beslaglægger 3500 hajfinner på vej til Hongkong

Ifølge miljømyndigheder er mellem 900 og 1000 hajer blevet dræbt for at skaffe tusindvis af ulovlige finner.

Colombianske myndigheder har konfiskeret en ladning med 3493 hajfinner, der skulle have været sendt ulovligt til Hongkong fra lufthavnen i Colombias hovedstad, Bogota.

Det skriver CNN natten til lørdag dansk tid.

Miljømyndigheder i landet vurderer, at 900-1000 hajer på mellem en og fem meters længde har måttet lade livet for at nå op på den mængde finner.

Colombias miljøminister, Carolina Urrutia, siger fredag ifølge CNN, at forsendelsen oprindeligt kom fra kommunen Roldanillo i den sydvestlige del af landet.

De tusindvis af hajfinner, der kommer sig af ulovligt fiskeri, var pakket i ti forskellige beholdere.

- Det var shippingfirmaet bag forsendelsen, der underrettede miljømyndigheder og politi om fundet, siger Carolina Urrutia ifølge CNN.

- Politiet er i gang med at tage prøver for at fastslå, hvilke hajarter der er tale om. Men vi ved, at der findes mere end tre forskellige hajarter i colombianske farvande, tilføjer ministeren.

Colombias nationale politi står for efterforskningen af sagen.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen bedt shippingfirmaet, som stod for forsendelsen af hajfinnerne, om at dele alle detaljer om pakkens afsender og destination.

Hajfinner bliver i visse lande solgt under påskud om, at de kan give flere sundhedsmæssige fordele .

I Kina indgår hajfinner blandt andet som en del af traditionel kinesisk medicin.

Her menes det, at det blandt andet kan give mere energi og gavne nyre, lunger og knogler at indtage hajfinnesuppe.

Den globale hajbestand har været faldende i årevis på grund af blandt andet overfiskeri.

Ifølge et studie, der i januar blev publiceret i det internationale tidsskrift Nature, er bestanden af hajer og rokker faldet med 71 procent siden 1970.