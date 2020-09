Cohen-bog: Trump og Putin var forenet i had mod Hillary

Grådighed og had til Hillary Clinton fik Donald Trump til at søge hjælp hos den russiske leder, Vladimir Putin, skriver den amerikanske præsidents tidligere personlige advokat, Michael Cohen, i en bog om hans mange år som Trumps fikser.

Blandt de mange påstande i bogen er, at Trump ønskede at bygge en skyskraber i Moskva på 120 etager, hvoraf 30 etager skulle være forbeholdt et luksushotel.

Ruslands Vladimir Putin ville få et penthouse-kompleks i bygningen til fri disposition, skriver The Washington Post i en omtale af bogen.

- Trump havde planer om at give penthouselejligheden til Putin i et forsøg på at trække ham til sig, skriver Cohen og tilføjer:

- Begreber som patriotisme og forræderi mod ens eget land var blevet irrelevant i Trumps måde at tænke på. Trump brugte præsidentvalgkampen til at tjene penge til sig selv. Selvfølgelige gjorde han det.

Den tidligere så betroede Trump-advokat siger, at Putin og Trump var forenet i deres had til Hillary Clinton.

Cohen siger, at Putins vrede mod Clinton var blevet vakt med hendes støtte til massedemonstrationer mod ham i 2011.

I Cohens bog, som har titlen "Illoyal, En erindringsbog", er det en af påstandene, at Trump arbejdede på at komme tæt på Putin og "hans klike af korrupte milliardær-oligarker".

Trump selv omtaler i dag Cohen som "en rotte" og "en løgner".

Blandt de mange andre påstande og beskyldninger i Cohens bog er, at Trump "som regel ser ned på alle sorte - hvad enten det gælder musik, kultur eller politik".

Cohen siger, at Trump ser på sin forgænger, Barack Obama, med "had og foragt".

Trump citeres også for at sige, at "jeg får aldrig de spansktalendes stemmer. Som de sorte er de for dumme til at stemme på Trump. Det er ikke mit folk".

Cohen blev i 2018 dømt til tre års fængsel for blandt andet skatteunddragelse, svindel med valgkampsmidler, for at have løjet over for Kongressen og for at have udbetalt penge til en pornostjerne for at forhindre, at hun skulle tale offentligt om sit påståede forhold til Trump.

På grund af coronapandemien blev Cohen i maj løsladt fra fængslet, så han kunne afsone resten af sin dom i sit hjem.