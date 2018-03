Claus Hjort slår alarm over falske nyheder fra Rusland

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tirsdag i Bruxelles efter et besøg hos den EU-enhed, der arbejder med at afsløre falske nyheder fra øst.

- Vi ser, hvordan Rusland i stigende grad udbreder falske nyheder, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Det er ærligt talt rystende at se, siger han.

Rusland er både anklaget for at blande sig i valg i USA og Europa og for at stå bag falske nyheder for at undergrave tilliden til de vestlige demokratier.

Der er netop udskrevet valg i Grønland, og senest næste år er der folketingsvalg i Danmark.

- Det kan være, at der kommer falske nyheder om forholdet mellem Danmark og Grønland, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Og vi har næste år folketingsvalg. Så vi har da noget, vi skal prøve at kunne håndtere, inden vi sidder midt i det, siger han.

Men det er ikke nemt. For alle har lov at mene, hvad de vil. Også noget, der er falsk, siger han.

- Sådan er spillereglerne i et demokrati, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Det er ikke noget, hvor en statslig myndighed er særlig egnet til at fortælle borgerne, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, siger han.

Claus Hjort Frederiksen mener til gengæld, at Detektor fra Danmarks Radio ligesom EU-enheden East Stratcom spiller en vigtig rolle ved at efterprøve, om en historie nu kan være rigtig.

Rusland anklages blandt andet for at stå bag en falsk historie for to år siden om flygtninge, der havde voldtaget en russisk-tysk pige i Berlin.

Historien ramte med stor effekt lige ned i en meget følsom debat i Tyskland, der året før havde taget imod næsten en million flygtninge.

Russiske medier har også udbredt historier om, at uønskede danske husdyr bliver indsamlet og brugt til at fodre rovdyrene i zoologiske haver.

- Der er også spektakulære historier som den om, at vi i Danmark har legaliseret dyrebordeller, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Og at danskere i tusindtal strømmer til bordeller, hvor man kan voldtage en hund eller en kylling, siger han.

Det kan vi grine af i Danmark. Men når man læser historien i andre lande, "så siger de, hvad fanden er det for nogle mennesker", advarer ministeren.

- Målet er at svække os. At lave negative historier, der skaber uro, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Det er kampagner, der bevidst prøver at undergrave vores samfund og tilliden til vores systemer, siger han.