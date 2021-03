Civilklædte betjente skal øge sikkerheden i britisk natteliv

Den britiske regering har fremlagt en række "omgående tiltag" for at styrke sikkerheden for kvinder og piger på landets gader.

Det sker efter et regeringsmøde mandag aften, skriver britiske BBC.

Premierminister Boris Johnson styrede mødet i regeringens taskforce for kriminalitet og retssikkerhed. Han siger, at man vil vedtage skelsættende lovgivning, der skal "skærpe straffe og sætte mere politi på gaden".

- Vi skal have standset vold mod kvinder og piger og sørge for, at alle dele af retssystemet arbejder for bedre at beskytte og forsvare dem, lyder det.

Udmeldingen kommer i kølvandet på sagen om 33-årige Sarah Everard.

Hun forsvandt 3. marts på vej hjem fra en vens hus og blev senere fundet død. En 48-årig politibetjent er anholdt og mistænkt for at have bortført og dræbt hende.

Sagen har ført til demonstrationer i London og stor omtale på sociale medier, hvor kvinder selv deler historier om at følge sig utrygge eksempelvis på vej hjem om aftenen.

Den britiske regering meddeler, at den vil afsætte yderligere 25 millioner pund - 217 millioner kroner - til belysning og overvågning af gader.

Derudover lægger regeringen op til at indsætte civilklædte betjente på barer og natklubber. De skal hjælpe med at indsamle information om og udpege eventuelle gerningsmænd i nattelivet.