Civile opfordres til at forlade Helmand-provinsens hovedstad

Kampene i den afghanske provins Helmand mellem den afghanske hær og Taliban, der er på fremmarch, fortsætter. Tirsdag opfordrer den afghanske hær civile i byen Lashka Gar, der er en af landets største, til at evakuere den forud for et angreb.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

- Forlad venligst byen hurtigst muligt, så vi kan starte vores operation.

- Jeg ved, det er meget svært for jer at forlade jeres huse. Det er også svært for os. Tilgiv os, hvis I bliver fjernet et par dage.

- Vi bekæmper Taliban lige meget, hvor de er. Vi bekæmper dem, og vi vil ikke efterlade en eneste i live, siger general Sami Sadat, øverstbefalende for 215 Maiwand Afghan Army Corps, til lokale medier tirsdag ifølge bureauet.

Lashkar Gah er den regionale hovedstad for Helmand-provinsen, der ligger i det sydlige Afghanistan, og har omkring 200.000 indbyggere.

I takt med at de internationale styrker efter flere årtier er begyndt at forlade landet, har Taliban gennemført en hurtig offensiv.

Den religiøse milits, der kontrollerede landet op til invasionen i 2001, havde ellers indgået en fredsaftale med USA. Men det har den altså set stort på.

Under Talibans fremmarch har den erobret vigtige grænseposter op til Pakistan og har også angrebet Lashkar Gah, hvor man har angrebet bymidten og flere fængsler.

FN estimerer, at mindst 40 civile er dræbt under kampene inden for det seneste døgn i området.

I de områder, Taliban har generobret, bliver det meldt om, at folk, der har arbejdet for de nationale myndigheder eller internationale styrker bliver henrettet.

Det var netop i Helmand og den grønne zone, at de danske kamptropper hovedsageligt var under den internationale mission.

Det var blandt andet i byen Gereshk, der ligger omkring 20 kilometer nord for Lashka Gar og ikke mindst Musa Qala, hvor danske tropper i månedsvis var i hårde kampe med Taliban.

Samlet har 44 danske soldater mistet livet i forbindelse med indsatsen i Afghanistan, hvorfra tropperne nu er trukket hjem.