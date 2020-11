Chris Christie vil ikke blindt støtte Trump uden beviser

- Det var vigtigt at sige til præsidenten tidligt, at "hvis din begrundelse for ikke at erkende nederlaget er, at der er begået valgsnyd, så vis os beviserne", siger Chris Christie i ABC's politiske program "This Week" søndag.

- "Vis os beviserne. For hvis du ikke kan vise os dem, så kan vi ikke fortsætte med det her. Vi kan ikke blindt bakke dig op uden beviser", tilføjer han.

Chris Christie håber, at flere republikanere bevæger sig i samme retning.

- Ikke at vi ikke støtter præsidenten. Han var været min ven i 20 år. Men venskab betyder ikke, at man er blind, siger Chris Christie til "This Week".

- Venskab betyder, at man vil lytte, give dem muligheden, og hvis du ikke står frem med bevis, så er det på tide at rykke videre, siger han.

Præsident Donald Trump har endnu ikke erkendt valgnederlaget til demokraten Joe Biden. Trump mener, at der er foregået valgsvindel og vil have efterprøvet resultater i afgørende delstater ved domstole.

Generelt har få fremtrædende republikanere lykønsket Biden med sejren, som amerikanske medier erklærede som sejrherre ved valget lørdag eftermiddag dansk tid.

Den republikanske senator og forhenværende præsidentkandidat Mitt Romney var den første fremtrædende republikaner til at sende Biden en hilsen. Det gjorde han lørdag.

Søndag fulgte den tidligere præsident George W. Bush trop. Han var præsident i USA fra januar 2001 til januar 2009.

- Selv om vi har politiske uenigheder, kender jeg Joe Biden som en god mand, som har vundet muligheden for at lede og samle vores land, skrev Bush i en erklæring.

Ifølge nyhedsbureauet AP's prognoser har Biden hidtil vundet 290 valgmænd. Trump har vundet 214. Det kræver 270 at blive præsident.