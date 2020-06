Chiles sundhedsminister fratræder efter strid om coronatal

Regeringen har offentligt oplyst, at virusudbruddet har kostet godt 3000 personer livet. Men over for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har regeringen opgivet et dødstal på over 5000.

Det afslørede en undersøgende journalistgruppe ved navn Ciper lørdag med henvisning til dokumenter sendt fra sundhedsministeriet til WHO.

Chiles vicesundhedsminister, Paula Daza, forklarer forskellen med, at det højere tal til WHO inkluderer både bekræftede samt mulige dødsfald som følge af virusset.

De daglige tal, som regeringen informerer om, omfatter derimod kun bekræftede dødsfald.

Jaime Manalich og sundhedsministeriet er tidligere blevet kritiseret for den måde, som tallene opgøres på.

Manalichs fratræden falder sammen med en bekymrende udvikling i coronavirussets hærgen i landet.

Fredag satte Chile en trist rekord for både antal smittetilfælde og Covid-19-dødsfald i løbet af et døgn med henholdsvis 6754 og 222.

- Situationen i vores land fortsætter med at forværres. Især i hovedstadsområdet, lød det fra en ledende embedsperson fra sundhedsministeriet fredag.

Antallet af smittede er steget stabilt, selv om Chile var et af de sydamerikanske lande, der reagerede hurtigst på virusudbruddet med diverse tiltag som lukning af grænser og skoler.

Hovedstaden Santiago med syv millioner mennesker blev lukket ned for over en måned siden. Fredag skete det samme for byerne Valparaíso og Vina del Mar, og dermed er næsten halvdelen af Chiles befolkning på 18 millioner underlagt restriktioner om bevægelsesfrihed.