Chiles præsident beder befolkningen om tilgivelse efter uro

Piñera annoncerer samtidig en række tiltag i et forsøg på at imødekomme demonstranternes ønsker.

Blandt tiltagene er en garanti om at hæve mindstelønnen, en højere statsbetalt pension og en stabilisering af prisen på elektricitet.

Derudover vil han introducere en sundhedsforsikring på medicin, skriver nyhedsbureauet AFP. Chile har nogle af de højeste medicinpriser i Sydamerika.

Præsidenten siger, at han håber på at kunne vende de voldsomme protester, der siden weekenden har kostet 15 mennesker livet, til en "mulighed" for Chile. Det skriver Reuters.

Han vil "tage konkrete og hurtige skridt" for at løse problemerne med ulighed i landet, som har fået tusindvis til at gå på gaden de seneste dage.

Demonstranterne har råbt op for at få økonomiske reformer - og nogle har desuden krævet præsidentens afgang.

Piñera beder natten til onsdag også om tilgivelse på vegne af sin egen og tidligere regeringer.

- Det er sandt, at problemerne har hobet sig op i mange årtier, og at skiftende regeringer ikke har anerkendt problemets omfang, siger han.

- Jeg anerkender og beklager de manglende visioner.

Præsidenten er blevet kritiseret stærkt for tidligere på ugen at have sagt, at Chile var "i krig" med henvisning til de voldsomme protester i landet.

Siden urolighederne for alvor eskalerede i fredags, er i alt 2600 personer blevet anholdt. Det skriver AFP.

Som reaktion på urolighederne har præsidenten erklæret undtagelsestilstand flere steder i landet.

Chiles militær har desuden flere nætter i træk indført udgangsforbud.

Tiltagene er blevet mødt med stærke reaktioner i Chile. For lignende tiltag er ikke set siden slutningen af Augusto Pinochets militærregime i 1990.