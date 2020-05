Chilensk politi anholder mistænkte for millionrøveri i lufthavn

De ni anholdte menes at være involveret i et af Chiles største røverier, da der den 9. marts blev stjålet 103 millioner kroner i kontanter fra lufthavnen i Santiago.

Politiet i Chile har anholdt ni personer mistænkt for et storstilet lufthavnsrøveri i begyndelsen af marts.

Indenrigsminister Gonzalo Blumel roser politiet for dets "seriøse og professionelle arbejde, der nu - mindre end to måneder senere - har sikret, at disse mennesker bliver bragt for en domstol".

Dog er det kun lykkedes politiet at inddrive omkring 840.000 kroner af de stjålne penge.

De anholdte omfatter blandt andre en bandeleder, oplyser chefen for den chilenske efterforskning, Hector Espinosa.

Han tilføjer, at de fleste af de anholdte er vaneforbrydere.

- Lederen er en person, som er i politiets register. Langt de fleste af de anholdte er bandemedlemmer, der har dedikeret deres liv til kriminalitet. De er vaneforbrydere, siger Hector Espinosa.

Røveriet fandt sted den 9. marts, da fem mænd bevæbnet med rifler og pistoler gik til angreb på en pansret sikkerhedsvogn i fragtterminalen i lufthavnen i Santiago.

Her overmandede de vagterne og kørte afsted med de mange millioner.

De 14 millioner amerikanske dollar og en million euro i orangefarvede sække var ankommet fra udlandet og skulle distribueres ud til chilenske banker.

Røveriet er det næststørste i Chiles historie.

I 2017 stjal en bande en kontantforsendelse til en værdi af 19 millioner dollar - 130 millioner kroner - fra en transportvirksomhed i udkanten af Santiago.

Lufthavnen i den chilenske hovedstad har tidligere været udsat for røveri, da en bande i 2014 slap afsted med ti millioner dollar - 68 millioner kroner.