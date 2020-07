Chicago fjerner Columbus-statuer efter voldeligt sammenstød

Statuerne er blevet fjernet, efter at en af de to statuer blev forsøgt væltet under demonstrationer sidste uge. Hændelsen førte til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi.

- Dette skridt handler om at opretholde den offentlige sikkerhed og sørge for at have et trygt rum for en inklusiv og demokratisk offentlig dialog om vores bys symboler, hedder det i en erklæring fra borgmester Lori Lightfoots kontor.

Under protester mod racediskrimination er Christoffer Columbus kommet i demonstranternes søgelys.

Den italienske opdagelsesrejsende fremhæves oftest som manden, der krydsede Atlanterhavet og opdagede Amerika. Det skete i 1492.

Andre betragter ham dog som årsagen til begyndelsen på folkedrab mod USA's oprindelige indbyggere. Derfor er statuer af ham flere steder i USA blevet mødt af demonstranters vrede.

De er utilfredse med den helteagtige måde, hvorpå han bliver fremstillet i USA. Hans grusomhed over for indfødte går for ofte i glemmebogen, lyder kritikken blandt andet.

Og i Chicago er synet på Columbus altså blevet taget op til revision.

Statuerne af ham er blevet fjernet efter konsultationer med "relevante interessenter", hedder det i erklæringen. De fjernede statuer stod i Grant Park og i distriktet Little Italy.

Statuerne blev fjernet med kraner, før lyset brød frem fredag morgen lokal tid.

Dermed står soklerne indtil videre tomme tilbage.

Ifølge borgmesterkontoret var demonstranters forsøg på at rive statuen i Grant Park ned udført på "ekstremt farlig vis".

Derfor er håbet, at man ved at fjerne statuerne fremover kan undgå lignende situationer og voldelige sammenstød.

Chicago agter at tage et nyt kig på byens monumenter for at vurdere, om de stadig fortjener en plads i bybilledet. Byen vil snart offentliggøre en formel proces for, hvordan det skal udføres i praksis.