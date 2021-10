Chefredaktør på Bild fyret efter affære med praktikant

Chefredaktøren på den tyske tabloidavis Bild, Julian Reichelt, er blevet fyret med øjeblikkelig virkning efter anklager om et forhold til en praktikant.

Det oplyser mediehuset Axel Springer, der ejer avisen, mandag.

Medievirksomheden beskylder Reichelt for ikke at skelne mellem sit privatliv og sit arbejde og for ikke at fortælle bestyrelsen sandheden, når han blev spurgt ind til sagen.

I foråret blev der foretaget en intern undersøgelse i Bild efter en række beskyldninger mod Reichelt om krænkende adfærd og sexisme.

Mens undersøgelsen stod på, blev chefredaktøren hjemsendt.

Undersøgelsen fandt, at Reichelt havde "begået fejl". Men det var ifølge direktionen ikke utilgivelige fejl, skriver Axel Springer i en erklæring mandag.

Reichelt fik derfor en ny chance og vendte tilbage som chefredaktør sammen med en kvindelig redaktør.

Søndag kunne avisen New York Times så berette, hvordan Reichelt havde haft et seksuelt forhold til en 11 år yngre praktikant, som han senere forfremmede til leder. Hun blev herefter kørt ud på sidelinjen, da forholdet sluttede.

Kvinden har ifølge New York Times sagt, at Reichelt var meget nervøs for, at ledelsen opdagede deres affære, og at det ville koste ham jobbet i så fald.

Det er ikke umiddelbart klart, hvilke nye påstande fra The New York Times' artikel, der fik mediehuset Axel Springer til at fyre Reichelt mandag.

Julian Reichelt har ikke kommenteret fyringen.

Redaktørstolen på Bild bliver overtaget af Johannes Boie, der indtil nu har været chefredaktør for en anden af Axel Springers aviser, nemlig den ugentlige avis Welt Am Sonntag.

Bild blev grundlagt i 1952 og satser på en blanding af personbårne historier, sport og kendisstof. Det er den bedst sælgende avis i Tyskland, og den udkommer i to millioner eksemplarer om dagen.