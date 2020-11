Chefredaktør: Biden får svær opgave med at hele splittet nation

Ifølge nyhedsbureauet AP står Biden efter flere dages optælling af stemmerne til at have krydset den magiske grænse på 270 valgmænd.

Tilbage står ifølge USA-kender og chefredaktør Anders Agner Pedersen et splittet USA, som den nye præsident skal regere.

- Vi kommer til at se en Joe Biden, der vil prøve at række ud til den republikanske del af det amerikanske samfund og prøve at være forsoneren.

- Det bliver ikke nogen nem opgave, for hele nationen er splittet, siger Anders Agner Pedersen fra netmediet kongressen.com.

- Grøfterne er meget dybe mellem de to lejre, og de er blevet endnu dybere i løbet af valgkampen, vurderer chefredaktøren.

Når Joe Biden har holdt en tv-transmitteret tale til den amerikanske befolkning klokken 02 natten til søndag dansk tid, er der ifølge USA-kenderen en række ting på to do-listen.

- Nu kommer han til at blive det, man kalder president elect, altså den kommende præsident.

- Han skal i gang med at sammensætte sit hold af ministre og rådgivere og finde en stabschef, siger Anders Agner Pedersen.

Hvor gode manøvremuligheder, den nye præsident får, ved vi ifølge chefredaktøren først, når sammensætningen af Kongressen står klar.

Republikanerne har i dag flertallet i det ene kammer, Senatet. Men det kan muligvis forrykke sig.

Det afhænger af to senatspladser i delstaten Georgia, som først ventes afgjort i en ny valgrunde til januar.

Ud over opgaven med at prøve at hele splittelsen blandt amerikanerne bliver coronasituationen ifølge Anders Agner Pedersen en af de helt presserende opgaver for Joe Biden:

- Smittetallene er langt fra under kontrol, dødstallene stiger, og økonomien har det hårdt.

- Mange har mistet deres arbejde på grund af nedlukninger.

- Corona har ramt USA hårdt, og der venter Biden en stor opgave med at håndtere det, siger Anders Agner Pedersen.

Den nye præsident får officielt overdraget nøglerne til Det Hvide Hus 20. januar.