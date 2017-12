Chefforhandler: Palæstinensere vil ikke længere tale med USA

Han tilføjer, at den palæstinensiske ledelse nu overvejer alle muligheder for et svar på Trumps udmelding.

Meldingen fra Erekat kom i første omgang som en meget kort nyhedshistorie fra den arabiske tv-station, som ikke umiddelbart kom med flere oplysninger.

Den kontroversielle beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad betyder, at USA ikke kan være mægler i konflikten mellem israelere og palæstinensere, mener den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas.

- Vi afviser den amerikanske beslutning om Jerusalem. Med denne holdning er USA ikke længere kvalificeret til at støtte fredsprocessen, siger Abbas i en kort udtalelse.

Fredag aften er FN's Sikkerhedsråd samlet til hastemøde om situationen.

Her siger også den palæstinensiske FN-ambassadør, Riyad Mansour, at Trumps omstridte afgørelse diskvalificerer USA fra at have en rolle som mægler i fredsprocessen, skriver al-Jazeera.