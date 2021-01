Chefen for Kongressens politi træder tilbage efter uro

Flere amerikanske medier skriver, at Steven Sund meddelte sin fratræden, efter at formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, havde ringet til ham og bedt ham om at træde tilbage.

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, har tidligere været ude at sige, at han mener, at folkemængden i Washington D.C. ville være blevet behandlet værre af politiet, hvis de havde været sorte og eksempelvis demonstreret for bevægelsen Black Lives Matter.

- Ingen kan fortælle mig, at de ikke var blevet behandlet meget, meget anderledes, hvis det her havde været en gruppe af Black Lives Matter-demonstranter, sagde Biden i en tv-tale torsdag.

Fire personer mistede livet under optøjerne i hovedstaden, og 68 personer er anholdt.

Desuden er en politibetjent, der ifølge politiet i Washington D.C. skød en kvindelig demonstrant, blevet hjemsendt.

Steven Sund forklarede tidligere torsdag, at politiet havde forberedt sig på en demonstration for ytringsfrihed, og at det ikke forventede det voldelige angreb.

Han sagde videre, at det var ulig noget andet, han havde oplevet i sine 30 år i politiet, skriver nyhedsbureauet AP.