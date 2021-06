Chefanklager i Haag vil efterforske filippinsk narkokrig

Chefanklageren ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag har bedt domstolen om at indlede en efterforskning af Filippinernes såkaldte krig mod narko, der menes at have kostet titusinder af menneskeliv i det asiatiske land.

For tre år siden blev der indledt en forundersøgelse af krigen mod narko, som den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, satte i gang i 2016.

- På baggrund af det arbejde har jeg grund til at tro, at drab, som er en forbrydelse mod menneskeheden, er blevet begået, lyder det i en udtalelse fra chefanklager Fatou Bensouda.

Hun tilføjer, at drabene blev begået af regeringens sikkerhedsstyrker og vagtværn. Vagtværnene var en blanding af politifolk og civile, der blev betalt af politiet.

- Det totale antal civile, der er dræbt i forbindelse med krigen mod narko mellem juli 2016 og marts 2019, ser ud til at være mellem 12.000 og 30.000, meddeler ICC's chefanklager.

Drabene "ser ud til at være begået i overensstemmelse med den filippinske regerings officielle politik", lyder det i udtalelsen.

Bensouda sagde også for et halvt år siden, at der var grund til at tro, at der er begået forbrydelser mod menneskeheden i Filippinernes brutale klapjagt på formodede narkomaner og narkohandlere.

Menneskeretsgrupper har beskyldt præsident Duterte for at have opildnet til drabene. De mener også, at politiet har dræbt uskyldige og ubevæbnede mennesker og efterfølgende fået det til at se ud, som om de dræbte var narkomaner eller narkohandlere.

De beskyldninger har politiet og præsident Duterte afvist.

Filippinerne trak sig som medlem af Den Internationale Straffedomstol i 2019, efter at der havde lydt massiv kritik af de mange drab på åben gade.

Det får ifølge Bensouda ikke betydning i dette tilfælde, idet de forbrydelser, der er begået, skete før 17. marts 2019.

Det filippinske justitsministerium afviste mandag over for nyhedsbureauet Reuters at kommentere meldingen fra ICC's chefanklager.