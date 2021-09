Chaufførkrise lukker britiske tankstationer

Meldingen fra den britiske regering er ikke til at tage fejl af. Regeringen gør alt, der står i dens magt, for at sikre, at alle i Storbritannien kan købe den benzin, som de har brug for til deres biler.

Det er normalt ikke noget, som de britiske forbrugere bekymrer sig om. Priserne på brændstof går op og ned, men der er altid benzin i pumperne på tankstationerne. Det er ikke længere en selvfølge.

Fredag kørte bilister således forgæves flere steder, da energiselskaberne BP og Esso slukkede pumperne på en del af deres tankstationer i Storbritannien.

Der var simpelthen ingen blyfri benzin eller diesel tilbage, skriver nyhedsbureauet Reuters og det britiske medie The Guardian.

Årsagen? Storbritannien mangler chauffører, der kan transportere brændstof fra raffinaderier og depoter ud til tankstationerne.

Det får konsekvenser for flere dele af det britiske samfund. Supermarkeder og landmænd har i månedsvis råbt op om, at der mangler mandskab til transporten af deres produkter.

Situationen er både en konsekvens af brexit og af covid-19.

Ifølge den britiske transportsektor mangler der i øjeblikket i omegnen af 100.000 lastbilchauffører i Storbritannien.

Cirka 25.000 udenlandske chauffører har forladt de britiske øer i forbindelse med brexit og er flyttet til det europæiske fastland, skriver Reuters.

Det skyldes, at deres mulighed for at arbejde i Storbritannien er blevet forringet efter briternes exit fra EU.

Og på grund af coronapandemien har det ikke været muligt at udligne tabet af udenlandske chauffører ved at uddanne nye.

Der blev således ikke afholdt køreprøver, da det britiske samfund i perioder var lukket ned sidste år og i begyndelsen af 2021.

Transportminister Grant Shapps har forsikret, at problemet snart vil løse sig. Konkret er man i gang med at øge kapaciteten, så dobbelt så mange elever - sammenlignet med tidligere - kan gå til køreprøve.

En anden mulighed er at lempe reglerne for visum til udlændinge. Men det er ikke nødvendigvis en god løsning, da der også er mangel på lastbilchauffører i andre lande, påpeger ministeren over for britiske Times Radio.

- Det er i en vis udstrækning et globalt problem, så det er ikke umiddelbart sikkert, at en lempelse af visumreglerne faktisk vil løse problemet. Men vi vil sætte himmel og hav i bevægelse i denne sag, siger Grant Shapps.

Regeringen med premierminister Boris Johnson i spidsen maner indtil videre til ro og opfordrer forbrugerne til ikke at hamstre diesel og benzin.

- Det er vigtigt at gentage, at der ikke er mangel på brændstof, så folk skal fortsætte med at købe det, de plejer. Hvad angår brændstof såvel som fødevarer, har vi en meget robust forsyningskæde, siger en talsperson for Boris Johnson til The Guardian.

BP råder over 1200 tankstationer i Storbritannien, og op mod 100 benzinstationer er påvirket af chaufførmanglen. Mens en del er helt lukket, er det på andre tankstationer kun enkelte pumper, der er slukket.

Hos Esso er det et mindre antal af i alt 200 tankstationer, der er ramt.